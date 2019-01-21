Мединский: анонимность в интернете исчезнет

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что анонимность в интернете в будущем исчезнет. По мнению главы ведомства, доступ в сеть будет осуществляться через персональный идентификатор.

Мединский подчеркнул, что в настоящий момент интернет является чрезмерно свободной зоной, которую следует регулировать, передает ТАСС.

Министр культуры уточнил, что не только в России, но и во всем мире доступ в сеть будет осуществляться исключительно "по паспорту". Более того, подобные изменения произойдут в обозримом будущем. Мединский, однако, подчеркнул, что это только его личный прогноз.