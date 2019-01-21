В Магнитогорске из-за рассылки с угрозами эвакуировали школу

В Челябинской области жители города Магнитогорска рассказывают о массовой рассылке на электронную почту с угрозой взрывов в медицинских, общеобразовательных заведениях и торговых центрах.

СКР: Выводы по взрыву в Магнитогорске появятся по итогам следственных действий

Копию письма с угрозами теракта опубликовал один из жителей Магнитогорска в паблике "Черное& Белое Магнитогорск" в соцсети "Вконтакте". В управлении ФСБ по Челябинской области подтвердили информацию о письмах с угрозами, - сообщает URA.RU. В пресс-службе УФСБ рассказали, что сейчас силовики проводят проверки.

В Магнитогорске в понедельник, 21 января, эвакуировали школу № 62. По рассказам очевидцев, учеников вывели на улицу за территорию школы, на место прибыла полиция и кинологи, - сообщает znak.com.

Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва обрушился подъезд многоквартирного дома по проспекту Карла Маркса. Под завалами погибли 39 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко призвала СМИ не доверять сообщениям террористических организаций, которые приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира.