Власти Таганрога прокомментировали пособие многодетной матери 47,5 рубля

В сети второй день активно обсуждают пособие в размере 47 рублей 50 копеек, начисленное многодетной матери в Таганроге. В администрации города рассказали, что размер пособия рассчитан в соответствии с законодательством Ростовской области.

Данная сумма - 47,5 рублей - разница между прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и ее совокупным доходом, - сообщает regnum.ru. Чиновники уточнили: доход семьи — 38 тысяч рублей в месяц. Он складывается из заработной платы матери и алиментов отцов двоих детей.

За поддержкой в администрацию Таганрога обратилась многодетная мама, которая одна воспитывает троих детей.

О том, что многодетной малоимущей семье назначено единовременное пособие в размере 47,5 рубля рассказал местный юрист Юрий Заблоцкий и опубликовал копию постановления в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юридическая помощь. (@yurist.tag)20 Янв 2019 в 2:03 PST

Такие выплаты - "федеральная программа по профилактике ожирения". Надо уточнить, еще семье выписали материальную помощь в размере одной тысячи рублей.

"Аттракцион неслыханной щедрости", "Живите и не в чем себе не отказывайте", "Нужно чиновников посадить на эти 45 руб. Пусть поживут" - комментируют в сети.

Чиновники в последнее время делают интересные заявления. Предлагают прожить на три тысячи, "не просят рожать", советуют врачам в больнице полы мыть.