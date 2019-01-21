В понедельник днем в Москве ожидается до –10 градусов

Днем в понедельник, 21 января, в Москве ожидается до минус 10 градусов. Согласно последней информации, в некоторых районах города температура воздуха будет чуть выше – около минус 8 градусов.

Предполагается, что в дневное время в столице будет облачно. Ожидается небольшой снег, а также гололедица. Ветер будет северо-западным с порывами до 10 метров в секунду. Водителям рекомендуют быть максимально внимательными на дорогах и не совершать резких маневров.

Ранее стало известно, что в середине начавшейся недели в Москву придут аномальные морозы. Температура воздуха опустится до минус 20 градусов.