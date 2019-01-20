Валуев ответил на критику из-за «проруби с подогревом»

Бывший боксер-тяжеловес, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поддержал традицию окунаться в прорубь на Крещение и был нещадно раскритикован пользователями, заподозрившими, что прорубь «с подогревом».

Николай Валуев окунулся в прорубь 19 января в деревне Сярьги Всеволожского района Ленинградской области. Ролик с погружением он опубликовал в своем инстаграме. Пользователи обратили внимание на бурление воды в проруби и заподозрили, что вода в ней подогревалась.

В конце концов Николай Валуев вынужден был ответить на критику: «Это аэратор. Он всю зиму работает. Это для того, чтобы рыба не задыхалась и прорубь не замерзала», - написал он.