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В Магнитогорске снесли стену пострадавшего при взрыве дома
20 января 2019, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Снос поврежденной стены дома в Магнитогорске, оставшейся после обрушения перекрытий подъезда, успешно завершен. Об этом сообщил директор проводящего демонтаж предприятия "РВС" Юрий Овчаров.
Как сообщает ТАСС, он уточнил, что работы по демонтажу поврежденной части пострадавшего от взрыва здания сейчас проделаны на треть. Остальная часть шестого подъезда не пострадала.
Отмечается, что специалисты выполнили все необходимые работы максимально безопасно, стена рухнула на подготовленную заранее специальную "подушку", составляющие стены не разлетелись.
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