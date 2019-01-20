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В России началась продажа невозвратных билетов на поезда
20 января 2019, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
С сегодняшнего дня в России началась продажа невозвратных билетов на поезда дальнего следования. При покупке таких билетов пассажир сможет сэкономить до 20%, но пока только на двух направлениях.
На данный момент приобрести невозвратные билеты можно всего на два направления: Москва – Воронеж и Москва – Ижевск, и только в вагоны-купе или вагоны с сидячими местами. Экономия, в зависимости от типа вагона, составит от 5 до 20%. «Невозвратные» тарифы не распространяются на билеты в плацкартные и общие вагоны, поскольку цены на них устанавливает государство.
Пассажир имеет право сдать «невозвратный» билет в случае заболевания или травмы, смерти родственника, при задержке отправления поезда или непредоставлении места согласно купленному билету. При этом потребуется предоставить подтверждающие документы, соответствующие справки, уточняет ТВЦ.
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