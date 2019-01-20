Опубликованы съёмки ужасного состояния дороги Симферополь-Бахчисарай

Автовладельцы в ужасе предполагают, что никто ремонтировать это безобразие не собирается – будут ждать открытия «Тавриды», пишут «Аргументы недели-Крым».

Дорога между Бахчисараем и Симферополем стала притчей во языцех крымских водителей – она настолько пришла в негодность, что, как написал один из пользователей интернета, «называть ее дорогой язык не поворачивается».

При обсуждении кто-нибудь обязательно вспомнит про пресловутый «переход через ноль», которым чиновники объясняют сложности, возникающие при содержании дорог в Крыму. На что неизменно следует замечание про круглогодичный переход через ноль в головах чиновников, что и служит причиной всех проблем.