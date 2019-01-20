В Москве прошел митинг против передачи Курил Японии
20 января 2019, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]
Митинг "За сохранение территориальной целостности Российской Федерации. Против передачи Курильских островов Японии" прошел на Суворовской площади в Москве в воскресенье, 20 января.
По словам одного из организаторов, основные требования - решать вопросы территориальной целостности РФ только на референдуме без кулуарных решений, и не допустить передачи Курильских островов.
По итогам митинга граждане потребовали прекратить переговоры с Японией и поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов. Митинг завершился лозунгом "Курилы - наша земля!".
Всего было согласовано два митинга численностью до 500 человек 20 января по трем заявкам: один - на Суворовской площади, 20; и один - на площади Краснопресненской заставы, пишет РИА Новости.