В Москве прошел митинг против передачи Курил Японии

Митинг "За сохранение территориальной целостности Российской Федерации. Против передачи Курильских островов Японии" прошел на Суворовской площади в Москве в воскресенье, 20 января. Ушаков прокомментировал заявления Японии по южным Курилам

По словам одного из организаторов, основные требования - решать вопросы территориальной целостности РФ только на референдуме без кулуарных решений, и не допустить передачи Курильских островов.

По итогам митинга граждане потребовали прекратить переговоры с Японией и поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов. Митинг завершился лозунгом "Курилы - наша земля!".

Всего было согласовано два митинга численностью до 500 человек 20 января по трем заявкам: один - на Суворовской площади, 20; и один - на площади Краснопресненской заставы, пишет РИА Новости.