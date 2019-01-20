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Из клиники выписывают 4-х пострадавших при нападении на Керченский политех
20 января 2019, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]
На этой неделе выпишут четверых пострадавших при нападении на Керченский политехнический колледж прошлой осенью. Об этом сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий МИТИШ. По его словам, всего на лечении остаются шестеро пострадавших, пишут «Аргументы недели-Керчь».
«Мы готовим пока к выписке большую часть… (Четверых) думаю, выпишут на следующей неделе», – цитирует МИТИШ «РИА Новости».
Еще два человека остаются в медучреждении, так как им будут делать операции.
Напомним, днем 17 октября прошлого года в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.
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