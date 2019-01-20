Режиссёр фильма "Праздник" Алексей Красовский сообщил, что сервис YouTube заблокировал картину за нарушение условий использования сервиса, а через несколько часов разблокировал.

Картина Красовского "Праздник" в которой показано, как семья чиновника Воскресенского в канун 1942 года отмечала праздник на тайной даче в блокадном Ленинграде, получила широкий общественный резонанс.

"Хэппи Энд! Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра", — написал Красовский в соцсети Facebook. По словам режиссера, "по неофициальной версии система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб".

Напомним, в начале декабря прокуратура начала проверку фильма "Праздник".