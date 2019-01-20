Массовые крещенские купания в Херсонесе прошли с кашей и без воровства

18 и 19 января 2019 года по всей России прошли крещенские купания, в которых, как сообщается, приняли участие несколько миллионов человек, пишут «Аргументы недели-Крым».

В водах Черного моря возле Владимирского собора в Херсонесе окунались жители Севастополя и крымчане из других городов, считающие, что именно в этом месте – возле Владимирского собора – и вода святее, и песнопения благостнее, и служба возвышеннее.

После купания желающим предлагались каша и чай.

Атаман городского казачьего общества «Русь» Вячеслав БЕБНЕВ рассказал «Аргументам недели – Крым», что «Благочиние позаботилось о прихожанах и совместно с казачьим обществом «Русь», приготовило два бака каши по 110 литров и чая два бака, тоже по 110 литров. Получается, если разделить по 300 грамм, на полторы тысячи человек».

На вопрос «Всем ли хватит?», он ответил, что хватит всем «Когда с молитвой сделано, когда с душой сделано и не воруют».