Жители Васильевского острова в Петербурге жалуются на вонь в своем районе

В Санкт-Петербурге жители Васильевского острова жалуются на вонь в своем районе. Петербуржцы из-за резкого неприятного запаха не могут находится в своих квартирах. Причину появления неприятного запаха пока не могут установить городские оперативные службы.

Это не утечка газа и не прорыв канализации. Аварийные бригады "Петербуггаза" объехали остров, замеры оказались "нулевыми", - сообщает "Фонтанка.ру". Но у многих жителей Васильевского острова запах проник в квартиры, они вынуждены покидать свои квартиры. "Ощущение, что это пропан", – рассказал житель дома на набережной реки Смоленки. По словам мужчины, и у него, и жены и детей разболелась голова.

Жители Наличной, Кораблестроителей и 6-й линии поделились, что тоже думают уехать на время в гости.

В дежурные службы города и района поступили сотни жалоб на запах, от 3-й линии до улицы Кораблестроителей.