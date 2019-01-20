Население Украины умирает быстрее, чем рождается

Население Украины стремительно сокращается. Смертность в стране значительно превышает показатели рождаемости, подсчитали в Государственной службе статистики.

Согласно данным, на Украине на 100 умерших людей приходится только 58 новорожденных, сообщает RT. Это приводит к серьёзному сокращению численности населения страны. К примеру, за 11 месяцев 2018 года количество жителей Незалежной уменьшилось более чем на 200 тысяч человек.

"Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения на Украине в течение января — ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тыс. человек", - сообщили в Госстате.