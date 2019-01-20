В Ташкенте найдены утерянные при Сталине сокровища

Ученые Национального университета Узбекистана в ходе раскопок в подвале одного из старинных зданий в Ташкенте обнаружили сокровища, утерянные при Сталине. Одна из самых уникальных находок — австрийский микроскоп из золота.

Среди экспонатов из коллекции 1918 года Ташкентского дворца князя Романова есть предметы, которые принадлежали жертвами сталинских репрессий.

Картины, иконы, посуда, золотые и серебряные монеты, золотые слитки на восемь килограммов, отделанные золотом книги XVIII-XIX веков из императорского дворца, четыре раритетные книги о птицах Америки, документы времен Узбекского ханства и старинные рукописи мыслителей принадлежали генерал-майору русской армии Джурабеку и переселенцам из Европы и Санкт-Петербурга. Сокровища были спрятаны в скрытом помещении под подвалом.

По предварительной оценке специалистов, стоимость предметов из найденного клада может превысить один миллион долларов. Фотографии находок размещены на сайте kun.uz. Сокровища взяты под государственный контроль.