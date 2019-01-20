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Названа версия гибели двух летчиков из Су-34
20 января 2019, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Погибшие при столкновении военным самолетов Су-34 пилоты запутались в парашютах. В экстренных службах Сахалинской области рассказали о поисковых работах. Продолжаются поиски третьего пилота.
Инцидент с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34 в небе над Японским морем произошел 18 января. Четыре человека - члены двух экипажей - катапультировались и опустились в ледяную воду в Татарском проливе. Там был запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. В район, где, предположительно, находились летчики, сразу пошли рыболовецкие траулеры.
После к ним присоединилось аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков". Одного пилота — штурмана удалось оперативно в удовлетворительном состоянии поднять на борт вертолета. Его госпитализировали на сушу на вертолете.
Позже на борт "Электрона" был поднят спасательный плот, связанное фалом тело пилота в "лётном" шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом, - сообщает издание 47news.ru. Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки с "Электрона" подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика. Тела военных с траулера эвакуировал вертолёт Ми-8 Минобороны.
Позднее моряки траурела "Электрон" обнаружили в море еще один оранжевый плот, но пустой.
Поиски четвертого летчика продолжились утром 19 января. К операции уже подключились силы ВМФ, от помощи рыболовных траулеров военные отказались.
Самолеты базировались на территории аэродрома Хурба под Комсомольском-на-Амуре и входили в состав 277-го бомбардировочного авиационного полк
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