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Умер самый старый мужчина на планете
20 января 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии умер самый старый мужчина в мире. Он занимал 30-е место в рейтинге самых старых людей планеты, при этом являясь старейшим мужчиной. В списке все места перед ним занимают женщины.
Возраст почтенного старца составил 113 лет, сообщает Мир24. Масадзо Нонака родился на свет в далёком 1905 году. Последние годы своей долгой жизни мужчина провёл с семьёй в предгорье Мэакан на севере Хоккайдо. Там его родные заведуют отелем на горячих источниках Нонака онсэн.
Несмотря на столь уважаемый возраст, до рекорда долголетия японцу не хватило почти десять лет. Самой старой женщиной из когда-либо живших на планете, считается уроженка Франции Жанна Кальман. Она ушла из жизни более 20 лет назад, на тот момент её возраст составлял 122 года.
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