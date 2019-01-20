Локомотив столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению локомотива грузового поезда с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Пострадавшие госпитализированы.

Авария случилась на регулируемом железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области, передаёт РИА Новости. Как сообщается в пресс-службе областного управления ГИБДД, 32-летний водитель легкового автомобиля выехал под запрещающий световой и звуковой сигнал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом грузового состава. В результате столкновения водитель машины и его 31-летний пассажир с травмами госпитализированы.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - подчёркивают в пресс-службе Приволжской железной дороги.