В Мексике растет число жертв взрыва на трубопроводе, который произошел в штате Идальго, когда местные жители воровал топливо. Погибли 76 человек. Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу, 18 января вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула.

Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки. В тот день сотни людей собрались к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их бензином, когда произошел взрыв. Сначала сообщалось о 59 погибших и десятках пострадавших людей. С начала года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями бензина, - передает РИА Новости.

Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин, и перешли на доставку топлива в основном цистернами. Кроме того, на все НПЗ и стратегические объекты системы транспортировки были введены войска. Эти меры привели к серьезным перебоям с поставками бензина на АЗС и многочасовым очередям на заправках.