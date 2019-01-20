Квартиру композитора Шостаковича выставили на продажу

В Петербурге продадут квартиру всемирно известного композитора Дмитрия Шостаковича. Со слов продавцов, именно в этих апартаментах музыкант написал знаменитую "Ленинградскую" симфонию.

Квартира появилась в продаже на одном из сервисов по продаже недвижимости, сообщает Lenta.Ru. Апартаменты находятся в Доме Бенуа, размер квартиры составляет 240 метров. Продавец предлагает два входа, семь комнат, две ванных, большая терраса, изящную лепнина и камин, а также "частичку музыкальной истории всего мира".

Прикоснуться к прекрасному и лучше прочувствовать жизнь музыкального гения счастливый покупатель сможет за 27 миллионов рублей.