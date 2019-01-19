В Госдуме отреагировали на заявление Филарета

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения о том, что экс-лидер одной из церковных структур Украины Филарет стал именовать себя Патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В РПЦ предложили Филарету новый титул

По мнению Милонова, хотя заявления Филарета и кажутся сумасшествием, в целом же, такое поведение самозваного "патриарха" имеет под собой вполне определенную логику, диктуемую его хозяевами.

По словам депутата, если бы церковнослужитель объявил себя генеральным секретарем ООН, или президентом, то это стало бы, разумеется, глупостью, однако не святотатством, как в данном случае.

Подобное же поведение, считает Милонов, лишь демонстрирует, что цель нынешнего киевского режима заключается не только в развале Украины, но и в уничтожении российского государства.

"Естественно, это мечта наших западных "партнеров", чтобы во главе и России, и российской церкви стал очередной обновленец. Обновленец и предатель", - отметил Милонов в беседе с ФАН.

Напомним, как ранее сообщали АН, в РПЦ также отреагировали на заявления Филарета, отказавшись от "вменяемых оценок" его действий и предложив священнослужителю новый титул.