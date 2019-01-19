Накануне в севастопольской школе №15 для учеников 9-х классов устроили пробное тестирование. Педагоги позаботились о том, чтобы во время тренировки к сдаче экзамена, в учебном заведении царили мир и покой, поэтому решили перенести занятия на вторую смену, пишут «Аргументы недели-Крым».

В итоге закончить вовремя тестирование не получилось. Семиклассников попросту отпустили по домам, а учеников 5,6 и 8 классов заперли в актовом и спортивном залах, чтобы они «не болтались под ногами и не мешали другим». Об этом рассказали родители учеников в сообществе «Черный список Севастополя» в социальной сети.

Большинство комментаторов были шокированы происходящим в школе, однако одна подписчица, являющаяся, судя по всему, сотрудницей учебного заведения, заявила, что ничего страшного в том, что дети «посидели в зале» нет.

«Никто не знал, что тестирование задержится, и предполагалось проведение уроков. Форс-мажор может произойти в любой школе», - высказалась горожанка.

При этом она ловко переложила ответственность за временное «заточение» школьников на девятиклассников, которые сдавали экзамен. По ее мнению, в сложившейся ситуации были виноваты дети, которые не сумели вовремя сдать тестирование и этим задержали учебный процесс.