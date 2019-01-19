Рыбка на суде попросила прощения у Дерипаски

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски. Это произошло в Нагатинском суде перед рассмотрением ходатайства об избрании ей меры пресечения.

Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел сегодня, 19 января, ходатайства следствия об избрании девушке и другим подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Извинения девушки прозвучали в зале суда до начала рассмотрения ходатайств. Она пожаловалась, что стала лишь орудием в чужих руках и пообещала не причинять неприятностей предпринимателю.

"Олег Владимирович, я прошу прощения. Я - это орудие, люди воспользовались мной. Я не буду никоим образом больше компрометировать Олега Дерипаску", - заявила Настя Рыбка.

Между тем, срок задержания Анастасии Вашукевич продлен. Рассмотрение дела было отложено на 72 часа - до 16:30 вторника, 22 января, передает Агентство городских новостей "Москва".