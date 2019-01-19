В башкирском городе Сибай люди месяц жалуются на удушающий запах серы и смог

Жителям города Сибай в Башкирии начали выдавать медицинские маски и активированный уголь из-за удушающего запаха серы и смога. Люди страдают больше месяца. В соцсетях начали обсуждать еще в середине декабря, что запах серы проникает в дома даже при закрытых окнах, а людям на улице становится плохо.

С 22 января школьникам начнут выдавать молоко. В детских садах и школах запретили дневные прогулки.

Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. В конце 2018 года в городе ввели режим повышенной готовности. По данным республиканского управления МЧС, смог и неприятный запах появились из-за тления руды на закрытом Сибайском карьере по добыче медной руды, где началась экстренная рекультивация.

Сибайский карьер — один из самых больших в мире. Его глубина превышает 500 метров, а диаметр составляет два километра. Разработка карьера завершилась 10 лет назад, ей занимался сибайский филиал Горно-обогатительного комбината (УГОК). Согласно закона, сейчас предприятие должно следить за состоянием карьера.

По факту загрязнения атмосферы полиция Башкирии возбудила уголовное дело. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил решить проблему к 1 февраля.