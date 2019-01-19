В РПЦ предложили Филарету новый титул

В пресс-службе Русской православной церкви посоветовали Филарету, как ему ещё можно назваться, после того, как он приписал себе титул патриарха Киевского и всея Руси-Украины.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков ответил на новость о присвоении Филарету очередного титула, сообщает РИА Новости. Он заявил, что будь он хоть патриархом всей Галактики - на деле это ничего не изменит.

"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Всё это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может", - высказался Волков.