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В РПЦ предложили Филарету новый титул
19 января 2019, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]
В пресс-службе Русской православной церкви посоветовали Филарету, как ему ещё можно назваться, после того, как он приписал себе титул патриарха Киевского и всея Руси-Украины.
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков ответил на новость о присвоении Филарету очередного титула, сообщает РИА Новости. Он заявил, что будь он хоть патриархом всей Галактики - на деле это ничего не изменит.
"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Всё это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может", - высказался Волков.
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