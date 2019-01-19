Белгородские чиновники поделились едой с нуждающимися, вызвав в народе резонанс

Юбилей Белгородской области завершился торжественным банкетом для выдающихся представителей региона. Столы ломились от еды, а потому чиновники решили поделиться угощением с малоимущими.

Остатки еды после фуршета решено было привести в надлежащий вид и отправить в реабилитационный центр "Милосердие и забота". Об этом у себя в Facebook сообщила директор сети ресторанов "Фамильный Дом Вкуса" Марина Лазарева, правда затем женщина быстро удалила публикацию.

"Сегодня с моей командой приняли участие в организации мероприятия, посвященного 65-летию Белгородской области... Мы подготовили праздничный фуршет в филармонии... После фуршета, по традиции, мы упаковали оставшуюся еду и отвезли в реабилитационный центр «Милосердие и забота». Порадовали гостей приюта и думаем, что в Рождество им особенно было приятно получить внимание", - рассказала Лазарева.

Пользователи сети в своих мнениях разделились на два лагеря, передаёт Провинция.ру. Одни считают, что чиновники просто-напросто хотели помочь нуждающимся и порадовать их, другие же рассмотрели в этом жесте оскорбление.

"Вся страна в этих фото. Верха жируют, а остальным объедки с барского стола", - высказался один из комментаторов.