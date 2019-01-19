Ученый заявил, что столкновения Земли с астероидом Апофис не будет

Кафедра небесной механики СПбГУ подготовила доклад, в котором сказано то, что астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 год.

По расчетам российских исследователей, которые проводит РИА Новости, Апофис может опасно приблизиться к Земле на расстояние около 38 тысяч километров 13 апреля 2029 года.

«По поводу этой информации можно хихикнуть, потому что орбита Апофиса хорошо известна и никаких падений не ожидается. 100% фейк, и такую глупость используют, чтобы привлечь читателя», - пояснил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН Александр Багров. Об этом пишет НСН.