В праздник Крещения патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском соборе

В праздник Крещения патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воду в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Таинство было совершено при помощи погружения креста и произнесения особых молитв.

Вода в соборе, по словам предстоятеля РПЦ, теперь пронизана божественной силой и благодатью. Патриарх Кирилл призвал каждого верующего помнить, что все происходящее в жизни случается по воле Бога. Это знание позволяет людям сохранять мудрость, не превозносить себя над другими и избегать завышенной самооценки, передает в субботу, 19 января, ТАСС.

Священнослужитель призвал всех осознать свои возможности, не сбиваться с правильного пути и по мере сил осуществлять Божью волю.