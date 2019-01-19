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В праздник Крещения патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском соборе

19 января 2019, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

В праздник Крещения патриарх Кирилл освятил воду в Богоявленском соборе
фото: globallookpress.com

В праздник Крещения патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воду в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Таинство было совершено при помощи погружения креста и произнесения особых молитв.

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Священнослужитель призвал всех осознать свои возможности, не сбиваться с правильного пути и по мере сил осуществлять Божью волю.

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