Под Владимиром встретили состав с танками Т-34 из Лаоса

В городе Муром под Владимиром в субботу, 19 января, встретили эшелон с тридцатью легендарными танками Т-34, которые были переданы России Лаосом. Боевые машины поприветствовали концертом и митингом.

В пресс-службе Западного военного округа отметили, что в митинге приняли участие сотрудники администрации Мурома, члены командования инженерной бригады, ветераны Великой Отечественной войны, военные, юнармейцев, а также просто жители города.

Как сообщает ТАСС, в рамках концерта прозвучали песни про танкистов.

Танкам осталось преодолеть 300 километров, чтобы добраться до постоянного пункта дислокации, который находится в Наро-Фоминске.