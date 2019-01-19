Первое затмение в этом году: кто и откуда сможет понаблюдать за Луной

Первое лунное затмение произойдёт утром 21 января. Довольно частое астрономическое явление в этот раз удивительно тем, что станет последним на ближайшие шесть лет. В следующие года затмения будут либо частичными, либо вовсе не видны.

Увы, но и в этот раз полностью увидеть затмение получится далеко не у всех россиян, сообщает РИА Новости. Больше всего повезёт жителям северо-запада европейской части страны. В остальной части России затмение будет видно лишь частично, поскольку вскоре после его начала Луна скроется за горизонтом. Притом для того, чтобы понаблюдать астрономическое явление не нужны никакие специальные приборы - достаточно будет собственных глаз и ясной погоды.

Лунное затмение начнётся 21 января в 06:34 и закончится в 09:51 по московскому времени.