В аэропорту Шереметьево менялы валют совсем обнаглели

«Забавная» история произошла на днях в славном аэропорту Шереметьево: наш корреспондент по прилету из Риги решил обменять евро на рубли. Вот что из этого вышло!

15 января сего года самолет компании «Аэрофлот», согласно расписанию, приземлился в аэропорту Шереметьево. Полет прошел прекрасно! Далее, путь нашего корреспондента «лежал» в центр Москвы. Но случилась небольшая оказия: наличными были только евро. Что оставалось делать нашему спецкору? Конечно, найти пункт обмена валюты! Что и не преминул сделать журналист.

Итак, обменный пункт был найден! Каково же было удивление корреспондента, когда на табло обменной «конторы» он увидел... 55 рублей за один евро! Как такое может быть? На 15 января курс евро ЦБ РФ составлял 77.0692! Наш спецкор глазам своим не поверил и решил уточнить у сотрудницы обменного пункта. «Все правильно! У нас за евро можно получить 55 рублей!»,- сказала улыбчивая девушка. Ошарашенный сотрудник «АН», «не солоно хлебавши», на перекладных, но зато с евро, добрался до редакции. Данный случай, действительно, вызвал интерес, и мы решили «окунуться» в «сладостный» мир валют.









Итак, как формируется курс рубля?

Российский рубль является официальной денежной единицей, которая призвана для осуществления расчетов в РФ. Центробанком России устанавливается курс рубля по отношению к другим валютам. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России о курсах иностранных валют.

Конечно, бывает, что курс валют может быть «плавающим». Это в том случае, если ЦБ страны позволяет валютному курсу свободно изменяться под воздействием рыночных сил, т.е. не производит интервенций на рынке иностранной валюты. Тогда обменный пункт является «плавающим» на несколько «единиц».

Такая «финансовая политика» понятна! Но, она никак не может иметь разницы в «22» единицы!

Почему же так происходит в международном аэропорту Шереметьево? Четкого, конкретного ответа получить не удалось! Сотрудница обменного пункта в аэропорту просто разводила руками, а, например, ее коллеги в «Сбербанке» просто пожимали плечами и, простите, пучили глаза. ЦБ РФ молчал как рыба!

Вы думаете, что это конец истории? Нет! Наш спецкор возвращался в Ригу 17 января. Первым делом журналист «ломанулся» в Шереметьево к обменному пункту! Курс рубля к евро, увы, разочаровал его: на 17 января курс ЦБ был 75,63, а в аэропорту всего….65! Конечно, это лучше, чем 55, но, согласитесь, наглость не знает границ!

Чтобы не быть голословным, наш журналист провел небольшой эксперимент: обменял десять евро на рубли. За 10 евро было получено 650 рублей!

Более того, наш спецкор попросил выдать соответствующий документ с указанием числа, фамилии, валюты!

Итак, добро пожаловать в обменный пункт аэропорта Шереметьево, дамы и господа!



