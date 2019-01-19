Москва вошла в ТОП-10 наиболее привлекательных для туристов столиц

Москва оказалась в ТОП-10 самых привлекательных и в то же время приемлемых по тратам мировых столиц для иностранных туристов по итогам завершившегося года. Соответствующий рейтинг появился на страницах зарубежной прессы.

Интернет-издание Business Insider, опубликовавшее исследование, поместило столицу России на шестую позицию. На первом месте расположилась Джакарта. Далее следуют Буэнос-Айрес и Пномпень. Замыкает десятку Варшава.

Методологию, критерии и численные показатели, которые использовались при подготовке списка, издание не раскрыло. При этом известно, что основой для исследования послужили два рейтинга, которые в конце 2018-го опубликовали британское турагентство Cuba Holidays и аналитическая фирма Euromonitor International.

В рейтинге Cuba Holidays используются такие показатели, как цены проживания в гостинице в течение одного дня, обеда на двоих в ресторане, чашки кофе и некоторые другие значения. Москва там оказалась на 34-м месте (53,38 фунта стерлингов).

В рейтинге Euromonitor International оценка проводилась по числу туристов, которые провели в том или ином городе более суток. Российская столица заняла 48-е место: более 5,4 млн человек.