В Америке несколько счастливчиков напьются вдрызг за счёт государства

Полиция в штате Пенсильвания ищет добровольцев, чтобы... напиться! В Facebook было размещено объявление о поиске троих желающих напиться бесплатно, на которое тут же откликнулись толпы активистов.

Как сказано в объявлении, трое добровольцев должны будут "выпить крепкий алкоголь и напиться вдрызг". Всё это делается с целью проведения учений по распознаванию нетрезвых водителей, сообщает Lenta.Ru. Требования к кандидатам у полицейских вполне разумные: люди должны быть без проблем со здоровьем, не имеющие алкогольной или наркотической зависимости, судимостей, а также в возрасте от 25 до 40 лет.

"За алкоголь платить не придется, однако вы не получите компенсации за потраченное время", - предупредили сотрудники полиции. За несколько дней из завалили заявками желающие. Добровольцы уже выбраны из их числа.