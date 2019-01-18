Как зарабатывают на скандалах

Появление у каждого возможности размещать в публичном пространстве аудио- и видеоролики способствовало возникновению людей, которые провоцируют конфликтные ситуации и записывают их на камеру. Конфликт пользуется спросом у многих зрителей.



Чем больше подписчиков и просмотров у блогера, тем дороже у него реклама и, соответственно, выше его доход. Кто-то ругается с водителем, припарковавшим машину в неположенном месте, кто-то учит жизни граждан, распивающих на улице алкоголь, кто-то требует, чтобы сотрудник ГИБДД назвал причину остановки и проверки документов. А кто-то качает права в магазине и в результате подвергается силовому воздействию со стороны охраны.



Съёмка в общественном месте действительно разрешена. И порой помогает в отстаивании прав. Например, если в супермаркете продаётся товар со скидкой, то с большой вероятностью на кассе выяснится, что скидка не действует, и, если покупатель это заметит, продавцы тут же изымут ценник с витрины. Тогда объектив на смартфоне в руках покупателя станет для них веской причиной соблюсти закон и продать товар в соответствии с ценником. Вот только зачем выкладывать эту видеозапись в Интернет? Чтобы повысить общественное правосознание? Или всё-таки чтобы пошуметь?



Подробнее о профессии скандалиста читайте в свежем номере "Аргументов недели".



