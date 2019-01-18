В Уфе спасают от голодной смерти летучего мышонка

Школьница из Уфы обнаружила на улице маленькую летучую мышь. Животное назвали Пушкин - в честь улице, на котором его обнаружили. Специалисты считают, что зверёк проснулся от голода.

Директор зоологического музея Башкирского госуниверситета Михаил Кривошеев рассказал, что летучий мышонок весит всего 10 граммов, это слишком маленький вес для животного.

"Зверек проснулся от голода. Пока он слишком легкий, надо довести его вес до нормального состояния. Я думаю, на это уйдет недельки полторы, может быть, две", – поделился Кривошеев.

Биологи откармливают питомца тропическими сверчками, сообщает Мир24. Для нормального состояния зверёк должен набрать не менее 17 грамм. "Он боится людей, шипит, кричит, ругается, но ест", - рассказал директор музея.

После того, как вес летучей мышки придёт в норму, специалисты поместят животное в спячку. Для этого его оставят в обычном холодильнике, где постепенно будут снижать температуру до необходимого уровня.