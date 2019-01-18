Медведев убеждён, что санкции пошли на пользу российскому сельскому хозяйству

Дмитрий Медведев заявил, что санкции положительно отразились на сельском хозяйстве в России. "Спасибо санкциям, которые были введены в отношении Российской Федерации", - сказал премьер.

Премьер-министр во время посещения завода сельхозтехники "Клаас" выразил мнение, что санкции способствовали развитию рынка сельскохозяйственной техники в стране, передаёт РИА Новости. Также он отметил, что возросло и сельхозпроизводство, потому что стало меньше импортной продукции.

Медведев осмотрел завод и остался доволен увиденным. Глава правительства остался доволен уровнем развития производства, при этом подчеркнул, что здоровая конкуренция в отрасли просто необходима.

"Объективности ради надо признать, что рост рынка все-таки связан с увеличением сельхозпроизводства. А сельхозпроизводство увеличилось все-таки потому, что мы перестали покупать продукцию. Это нормально абсолютно и, в конечном счете, для всех хорошо. Кто-то что-то потерял, но кто-то и приобрёл", - заключил премьер-министр.