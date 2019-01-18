Из Крыма в Сирию планируется отправить 200 тысяч тонн зерна и стройматериалы

За этот год из Севастополя в Сирию планируется отправить 200 тысяч тонн зерна. В прошлом году через порт города-героя в Арабскую Республику ушло около 70 тысяч тонн злака, пишут «Аргументы недели-Крым».

Наблюдается положительная тенденция в данном направлении, потому объемы поставок планируется наращивать и в дальнейшем, рассказал СМИ губернатор Севастополя Дмитрий ОВСЯННИКОВ, пишет «РИА Новости». Частная компания, которая займется перевозкой зерна в Сирию, уже ищет подходящий для этого сухогруз.

Среди прочего, через севастопольский порт сирийцам отправят стройматериалы. Ряд восстановительных строительных работ в Сирии уже идет, а участвующая в этом российская компания собирается осуществлять подвоз материалов именно через местный порт.

Поставки стройматериалов в порт Тартус начнут в течение двух недель. В свою очередь из Сирии в Севастополь отправят фрукты и прочие продукты питания. Соглашение о сотрудничестве между городами было подписано на этой неделе, во время официального визита севастопольской делегации в Сирии.