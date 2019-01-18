Подписано соглашение о сотрудничестве парламентов ДНР и ЛНР с Крымом

Сегодня в Симферополе было подписано межпарламентское соглашение о сотрудничестве непризнанных Донецкой и Луганской народных республик с Крымом, пишут «Аргументы недели-Крым».

Председатель крымского Госсовета Владимир КОНСТАНТИНОВ на встрече с делегациями республик Донбасса назвал подписание соглашения знаковым событием для полуострова.

Отмечается, что Крым стал первым регионом России, подписавшим соглашение с ДНР и ЛНР.

«Сегодняшнее подписание соглашения между парламентами – очень серьезная веха между республиками Донбасса и Республикой Крым и Россией в целом. Очень много работы проделано в плане интеграции. С подписанием соглашений работа только усилится. Нам есть над чем работать», – сказал глава ДНР Денис ПУШИЛИН и добавил, что Крым создает прецедент и становится примером для других регионов России.

Межпарламентское соглашение между ДНР и Крымом подписано спикером Госсовета Крыма Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ и председателем Народного совета ДНР Владимиром БИДЕВКА. Соглашение между Крымом и ЛНР подписали Владимир Константинов и председатель Народного совета ЛНР Денис МИРОШНИЧЕНКО, передает «Крыминформ».

Кроме того, было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между Керчью и Макеевкой, а также соглашение об установлении дружественных отношений между Ялтой и Луганском. После подписания стороны обменялись памятными подарками.