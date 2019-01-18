Горячий ТОП региональных новостей

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18 января 2019, 17:17 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]
На повестке дня уходящей недели пропажа мальчика в Твери, подготовка к проведению крещенских купаний на Камчатке, пять лет колонии за расправой над котенком в Томской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.
В Твери ищут 14-летнего мальчика, который ушел из школы и пропал. 14-летний Руслан Агарков 15 января 2019 года около восьми часов утра ушел из школы №39, расположенной на улице Фадеева, и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает Афанасий-бизнес.
В Камчатском крае почти 200 человек будут обеспечивать безопасность людей в местах проведения крещенских купаний. На водоемах Камчатского края будут организованы купели для совершения омовения в освященной воде и проруби для набора воды, при этом некоторые из них будут «искусственные» (специально установленные ёмкости). Об этом передает Полуостров Камчатка.
Сибиряку светит пять лет колонии за расправу над котенком. Жителя Томской области будут судить за убийство четырехмесячного котенка. Он швырнул животное в стену, чтобы отомстить своей возлюбленной. Об этом пишет НДН.инфо.
В Кирове пьяный мужчина украл из магазина сигареты и уснул на месте преступления. Как сообщает Новый вариант, мужчина рассказал, что пил в баре неподалёку. Около 3 часов ночи у него кончились сигареты, и он решил из взять их в магазине.
В Калининградской области каждое третье преступление совершают дамы. Простой анализ сводки происшествий, публикуемый на официальном сайте УМВД России по Калининградской области, наглядно свидетельствует, что каждое третье преступление в регионе совершают женщины. Об этом пишет НИА Калининград.
Житель Самары 64 раза нарушил правила дорожного движения и заплатил 90 тысяч рублей. Гражданину были вручены квитанции на оплату штрафов и постановление о взыскании исполнительского сбора в общей сумме 50 тысяч рублей. Позже мужчина полностью погасил имеющуюся задолженность и исполнительский сбор на 90 тысяч рублей, сообщает SamaraToday.
Женщина в порыве ярости воткнула нож в сердце мужа на Ставрополье. Как пишет Ставропольский Репортер, между супругами произошёл словесный конфликт. Женщина, действуя из личной неприязни к своему мужу, возникшей в ходе бытового конфликта, с целью причинения смерти мужчине, нанесла один удар ножом ему в сердце.
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