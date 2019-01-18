В Барнауле женщина чуть не задушила учительницу своего сына

В Барнауле судом рассматривается уголовное дело об угрозе убийством. Жительница города применила физическую силу к классной руководительнице её сына и чуть не задушила педагога.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в конце 2018 года учительница начальных классов обратилась к матери одного из своих учеников с рекомендациями о том, как ребёнку повысить успеваемость в школе. Женщина посчитала, что преподаватель предвзято относится к её сыну и решила поговорить с педагогом ещё раз. В процессе разговора обвиняемая высказала своё недовольство по поводу организации новогоднего утренника, а после схватила учительницу за горло и начала душить. Успокоить разгневанную женщину помогла коллега потерпевшей.

Дело передано в суд, женщина обвиняется по статье "Угроза убийством", сообщает АиФ. В зависимости от решения суда, ей может грозить до двух лет лишения свободы.