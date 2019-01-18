Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Предстоятель Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почетного профессора Российской академии наук как «большой популяризатор науки», сообщили в РАН.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы и Юрия Сергеевича Осипова. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя. И в этом смысле никаких противоречий нет», - заявила глава пресс-службы Российской академии наук Светлана Попова.

Торжественная церемония присвоения звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пройдет в здании Российской академии наук 22 января, сообщает RT.

Патриарх Кирилл также является почетным доктором Киргизско-Российского славянского университета имени Ельцина (2017), почетным доктором СПбГУ (2016), почетным доктором Дипломатической академии МИД РФ (2015), почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (2010).