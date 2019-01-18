В Китае казнили бывшего секретаря парткома одной из деревень. Приговор мужчина получил два года назад за производство и реализацию 180 килограммов наркотиков.

Бывший секретарь парткома деревни Бошэ в городе Луфэн был приговорен к смертной казни в 2016 году за производство и распространение метамфетамина. Мужчина не согласился с приговором и подал апелляцию, но Верховный народный суд Китая оставил вердикт неизменным. В четверг, 17 января, мужчину казнили, передаёт РИА Новости.

В Китае смертная казнь предусмотрена несколькими статьями Уголовного кодекса, большая часть из них относится к незаконному обороту наркотических веществ.