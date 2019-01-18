Специалисты нашли самый жуткий музей в России

В Новосибирске находится единственный музей смерти в России. Два больших павильона расположены на территории крематория. Внутри — сотни жутких экспонатов.

Музейные экспонаты поражают посетителей своим разнообразием и оригинальность. Для самых стойких там есть: фигура женщины, которая показывает все стадии разложения человеческого тела. Об этом сообщает NEWS.ru.

Также там живут несколько привидений. Одно рушит висящие картины, второе «включает» дореволюционные швейные машины.