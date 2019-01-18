Ради лайков мужчина спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера

Американец выпрыгнул с 11 этажа круизного лайнера в море. Пьяный 27-летний мужчина решил выложить в соцсети видео и попросил друга заснять на камеру его прыжок.

27-летний Ник Найдев, будучи в нетрезвом состоянии, совершил прыжок с палубы круизного лайнера в море, когда судно совершило остановку на Багамах. Мужчина поднялся на 11 этаж и спрыгнул в воду. При этом друг Ника снимал "героический" прыжок на видео, сообщает Мир24.

После прыжка мужчина ушёл под воду почти на 30 метров. Доставали незадачливого прыгуна члены команды судна. Сразу после спасения мужчины представители охраны лайнера попросили его немедленно покинуть корабль, а компания Royal Caribbean внесла Ника Найдева и его друзей в пожизненный чёрный список.

Мужчина всё-таки выложил ролик в Instagram. Видео набрало более 100 тысяч просмотров. При этом мужчина рассказал подписчикам, что после прыжка он три дня не мог передвигаться и едва спал от сильных болей.