Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку

Московский дворник получил травмы, потребовавшие госпитализации, спасая невнимательную горожанку. Инцидент произошел в пятницу днем по адресу Танковый проезд, дом 3.

Во время проведения работ по удалению наледи с кровли и очистке от снега дежуривший на улице дворник, являющийся сотрудником ГБУ Жилищник района, рискуя собственной жизнью, попытался остановить перешагнувшую через ограждение женщину. Она проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника. В этот момент на москвичку упала глыба снега с очищаемой крыши.

Женщина погибла. Сотрудника ГБУ Жилищник доставили в больницу с травмами.

Детали происшествия выясняются в настоящее время. На данный момент известно, что место проведения работ было огорожено в соответствии с требованиями безопасности.