Двух распространителей запрещенных веществ задержали в Солнечногорском районе

Двух жителей Солнечногорского района задержали сотрудники полиции по подозрению в торговле наркотиками, как передает пресс-служба областного главка МВД.

«Один из злоумышленников около одного из домов в поселке Менделеево сбыл сверток со спайсом покупателю, после чего был задержан полицейскими. Мужчина пояснил, что наркотик ему поставляет его знакомый. Поставщик был установлен и задержан по месту своего проживания в поселке Искра. В ходе обыска его квартиры изъято аналогичное наркотическое средство. Всего из незаконного оборота изъято более килограмма спайса», - рассказали в главке. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.