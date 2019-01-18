Женщина заживо сожгла мужа за то, что он не сказал ей пароль от телефона

Жительница Индонезии, 25-летняя Ильхам Кахьяни, облила бензином своего 26-летнего мужа Деди Пурнаму и подожгла. Гнев женщины вызвал отказ мужчины разблокировать свой телефон.

Женщина сожгла заживо своего мужа после того, как он отказался сообщить ей пин-код от телефона, передаёт Мир24. Случай произошёл в индонезийской провинции Восточная Ява. 25-летняя Ильхам Кахьяни сожгла заживо своего мужа, 26-летнего Деди Пурнаму. Причиной стало нежелание мужчины сообщать жене пароль от телефона.

Скандал начался с того, что женщина попросила мужа разблокировать телефон. Мужчина в это время находился на крыше дома и ответил жене отказом. В ходе ссоры он спустился с крыши и ударил женщину. В ответ она окатила мужа бензином из канистры и подожгла.

Мужчина, получивший сильные ожоги, был доставлен в больницу, где через три дня скончался. Овдовевшую женщину арестовали по обвинению в убийстве.