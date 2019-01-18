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Женщина заживо сожгла мужа за то, что он не сказал ей пароль от телефона
18 января 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Индонезии, 25-летняя Ильхам Кахьяни, облила бензином своего 26-летнего мужа Деди Пурнаму и подожгла. Гнев женщины вызвал отказ мужчины разблокировать свой телефон.
Женщина сожгла заживо своего мужа после того, как он отказался сообщить ей пин-код от телефона, передаёт Мир24. Случай произошёл в индонезийской провинции Восточная Ява. 25-летняя Ильхам Кахьяни сожгла заживо своего мужа, 26-летнего Деди Пурнаму. Причиной стало нежелание мужчины сообщать жене пароль от телефона.
Скандал начался с того, что женщина попросила мужа разблокировать телефон. Мужчина в это время находился на крыше дома и ответил жене отказом. В ходе ссоры он спустился с крыши и ударил женщину. В ответ она окатила мужа бензином из канистры и подожгла.
Мужчина, получивший сильные ожоги, был доставлен в больницу, где через три дня скончался. Овдовевшую женщину арестовали по обвинению в убийстве.
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