Что ждать миру после слов нобелевского лауреата Уотсона о неравноценности рас?

Недавние высказывания 90-летнего лауреата Нобелевской премии, первооткрывателя структуры молекулы ДНК Джеймса Уотсона об интеллектуальной неравноценности рас вызвали бурю эмоций как в научном сообществе, так и в СМИ. Уотсона дружно осудили и лишили статуса почетного профессора Cold Spring Harbor, частной некоммерческой организации, занимающаяся исследованиями в области онкологии, нейробиологии, генетики растений, геномики и биоинформатики.

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», велика вероятность того, что заявления Уотсона и дальнейшая полемика вокруг них снимут запрет на дискуссию о неравноценности рас. Кроме того, ожидается расширение споров по поводу редактирования генома человека в научных и общественных кругах.