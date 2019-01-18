В Дептрансе Москвы советуют ездить на работу на метро, а не на личном авто

В департаменте транспорта Москвы считают, что если людям дорого платить за парковку автомобилей, на работу можно ездить на общественном транспорте. В департаменте ответили на обращение депутата Госдумы Василия Власова к главе ведомства Максиму Ликсутову.

Депутат в своем письме объяснял, что расходы на оплату городской парковки в течение рабочего дня становятся непосильным финансовым бременем для многих семей и призвал рассмотреть возможность предоставлять официально трудоустроенным москвичам абонемент на бесплатную парковку около работы, - сообщается на сайте rg.ru.

"Платная парковка на улицах, прежде всего, работает в интересах местных жителей, которые должны иметь преференции на стоянку автомобилей в своем районе, а не для работников различных предприятий, - объяснили в ведомстве.

В дептрансе напомнили, что автомобиль - не единственный способ передвижения в Москве.

Чиновники предложили: "Работодатель может компенсировать затраты сотруднику и на проезд в общественном транспорте, что позволит ему существенно сэкономить по сравнению с приобретением абонемента на парковку".