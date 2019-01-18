Труженица ЖКХ резвилась в центре кругового движения на радость водителей

Необычное зрелище наблюдали водители, проезжавшие Феодосийское кольцо в Симферополе – женщина занималась физкультурой и танцами, пишут «Аргументы недели-Крым», пишут «Аргументы недели-Крым».

Странность зрелища была в том, что, во-первых, женщина резвилась в центре кругового движения на заснеженной территории и вдобавок была одета в костюм, которые обычно носят либо сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, либо дорожные рабочие.

Разгорячившись, танцовщица сняла куртку и продолжала развлекаться на радость проезжающих мимо водителей, которые улыбались, недоумевая, что происходит.

Действительно, можно было предположить, что работникам ЖКХ или подняли зарплату, или перестали ее вовсе платить.